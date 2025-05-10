Институт изучения войны рассказал о недавних территориальных достижениях оккупационного и украинского войск, передает 24 Канал.

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Где продвинулись россияне

Оккупанты имели успех на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 8 мая, показывают, что российские силы недавно продвинулись в центральную часть Зверево (на юго-запад от Покровска).

Где расположено Зверево: смотрите на карте

Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают продвижение противника в центральную часть Котляровки (на северо-восток от Новопавловки).

Где расположена Котляровка: смотрите на карте

Также враг имеет достижения на Новопавловском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, свидетельствуют о продвижении россиян по улице Больничной в центре Багатира (на запад от Курахового).

Где расположен Багатир: смотрите на карте

Кроме того, кадры, опубликованные 7 мая, показывают продвижение захватчиков на юго-восток от Днепроэнергии ( на север от Большой Новоселки).

Где расположена Днепроэнергия: смотрите на карте

Все населенные пункты, в районе которых противник продвинулся, расположены биля границы с Днепропетровской областью, до которой осталось максимум 3 километра.

Враг тоже имел успех в Запорожье – на Ореховском направлении. Геоснимки за 6 мая показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в западном Степном (на юго-запад от Орехова).

Где расположено Степное: смотрите на карте

Где имела успех Украина

Между тем геоснимки за 8 мая указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на юго-запад в районе Теткино (на юго-запад от Глушково). Институт изучения не может установить, когда именно произошло это продвижение.

Где расположено Теткино: смотрите на карте