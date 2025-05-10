Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Реакция МИД на присутствие некоторых стран на параде в Москве

Так, 9 мая в МИД были приглашены послы государств, которые присутствовали на параде в Москве. Дипломатам был высказан демарш.

В условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде государства-агрессора высших должностных лиц иностранных государств как недружественный шаг,

– отметил первый заместитель министра Сергей Кислица.

Отмечается, что дипломатам отметили весомый вклад украинского народа, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР, в победу над нацизмом 80 лет назад. В МИД отмечают, что Украина не позволит России воровать память о прошлом, присваивая победу себе или преуменьшая роль украинцев в ней.

Сергей Кислица напомнил, что Россия до сих пор не приняла предложение США относительно полного и безусловного прекращения огня на 30 дней. В то же время Россия даже не придерживается провозглашенного ею самой "парадного" перемирия, продолжая атаки на фронте.

"Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины", – указывают в МИД.