Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Реакція МЗС на присутність деяких країна на параді у Москві

Так, 9 травня до МЗС було запрошено послів держав, які були присутні на параді у Москві. Дипломатам був висловлений демарш.

В умовах російської агресії, масових вбивств українців, ударів проти цивільної інфраструктури, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, Україна розцінює присутність на параді держави-агресора вищих посадових осіб іноземних країн як недружній крок,

– зазначив перший заступник міністра Сергій Кислиця.

Зазначається, що дипломатам наголосили на вагомому внеску українського народу, разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому. У МЗС зазначають, що Україна не дозволить Росії красти пам'ять про минуле, присвоюючи перемогу собі або применшуючи роль українців у ній.

Сергій Кислиця нагадав, що Росія досі не прийняла пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню на 30 днів. Водночас Росія навіть не дотримується проголошеного нею самою "парадного" перемир'я, продовжуючи атаки на фронті.

"Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України", – вказують в МЗС.