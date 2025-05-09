Проєкт пропозиції щодо припинення вогню на 30 днів ще не повністю завершено. Про це повідомляє Reuters із посиланням на французького дипломата, передає 24 Канал.

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Росії поставлять ультиматум

Можливо, в найближчі години чи дні буде оголошено або повне 30-денне припинення вогню, або поетапне (секторальне), — це ще обговорюється,

– заявив чиновник.

Джерело зазначило, що тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий термін для відповіді, після чого, у разі відмови, будуть впроваджені нові санкції з боку США та ЄС. Обидві сторони координують свої санкційні пакети.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який минулого тижня перебував у Вашингтоні на зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, приєднається до президента Еммануеля Макрона в Києві в суботу, де відбудеться гібридна зустріч найближчих союзників України та обговорення американо-європейської ініціативи.

За словами джерела, політичні та технічні консультації між Європою та США активізувалися з минулого тижня. Трамп і Макрон обговорили пропозицію припинення вогню телефоном у четвер.

"У розмовах з американцями ми відчули певне роздратування щодо позиції Росії — через її пасивність і відсутність серйозності у відповідях на попередні пропозиції", — сказало джерело. — "Рішення фактично вже ухвалене".