Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що Бессент висловився щодо Путіна в Конгресі, де більшість присутніх вважають винною у війні Росію, тому таким чином міністр фінансів США підлаштувався під позицію конгресменів.

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Чому Трамп не називає Путіна воєнним злочинцем?

Офіційна ж позиція Штатів та американського президента Дональда Трампа полягає у тому, аби публічно не називати Путіна та Росію агресором. Хоча Бессент і чимало інших людей в адміністрації Трампа щиро вважають очільника Кремля воєнним злочинцем, все ж їм складно відхилятися від лінії президента США.

Тривають переговори з Росією і вони знають позицію Трампа, є офіційна позиція США. Сполучені Штати розглядають цю війну нейтрально і відсторонено, типу є конфлікт і війна двох сторін, які треба якось примирити,

– пояснив Фесенко.

Зазначимо, політолог Олег Саакян також прокоментував заяву Бессента щодо Путіна і висловив думку, що Трампу байдуже, хто у цій війні жертва, а хто агресор. Для американського лідера головне – посадити українську та російську сторони за стіл переговорів, аби скоріше завершити бойові дії.