А також додав, що переговори щодо війни в Україні тривають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа у його соцмережі Truth Social.

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Що заявив Трамп про перемир'я між Україною та Росією

Американський лідер заявив, що і Україна, і Росія нестимуть відповідальність за дотримання режиму припинення вогню. Він пригрозив, що у випадку недотримання перемир'я США та їхні партнери запровадять подальші санкції.

Тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося. Як президент, я залишуся прихильним до забезпечення миру між Росією та Україною разом з європейцями, і це буде міцний мир,

– запевнив Трамп.

Він додав, що "все це можна зробити дуже швидко", маючи на увазі завершення війни в Україні та укладення мирної угоди. Американський лідер також запевнив, що буде доступний будь-якої миті, якщо знадобляться його послуги.

Зауважимо, що раніше Трамп заявив про готовність залучити Китай до переговорного процесу щодо припинення війни між Україною та Росією. Він висловив сподівання, що це може бути конструктивною ініціативою для ліквідації розриву між країнами.