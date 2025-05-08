За словами Трампа, США активно працюють задля досягнення миру в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

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Трамп готовий залучити Китай до мирного процесу

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до залучення Китаю у мирний процес в Україні.

Відповідаючи на запитання журналіста про ймовірну участь Пекіна у "ліквідації розриву між Україною та Росією", Трамп зазначив, що така ініціатива може бути конструктивною і висловив сподівання на позитивний результат.

Американський лідер підкреслив, що зупинення бойових дій стало б великим досягненням і заявив, що США активно працюють у цьому напрямку, будучи близькими до досягнення цієї мети.

Якщо ми зможемо припинити бойові дії, це буде великим досягненням. Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми близькі до цього,

– заявив Трамп.