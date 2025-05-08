Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що, від початку обговорення, угода про корисні копалини мала політичний характер. На його думку, це великий крок на шляху до тісної співпраці зі Сполученими Штатами Америки.

До теми Мав гарну розмову з Трампом, – Зеленський розповів, що обговорив з президентом США телефоном

Ратифікація угоди про корисні копалини

Валерій Клочок зауважив, що, за соціологічними опитуваннями, майже половина українців дуже прихильно ставляться до підписання угоди про надра.

Це добре, адже вона відкриває нові можливості політичної лояльності з боку Білого дому до України, особливо на тлі переговорів Росії проти нашої держави. Це найвизначальніший фактор сьогодні,

– сказав він.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" підкреслив, що телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським 8 травня вказує на більшу прихильність лідера США до України, ніж до Росії.

Крім того, важливо, що й українські депутати конституційною більшістю підтримали закон про надра.

Вони все ж таки розуміють, чому було важливо голосувати за неї, адже зради там немає. Угода, яка ратифікована, містить у собі засадничі принципи розподілу доходів, інвестування та те, як ми будемо розподіляти обов'язки відповідно до цього фонду. Найголовніше, що ми маємо розуміти – в такий спосіб ми засвідчили партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Це архіважливо,

– підкреслив Валерій Клочок.

Він додав, що дуже хотілося б побачити ще повідомлення про те, що ця угода ратифікована і в Конгресі Сполучених Штатів Америки, адже за логікою вона там також має бути проголосована.

Зазначимо, президент Зеленський наголосив, що угода щодо співпраці у сфері корисних копалин стане фундаментом для довгострокової безпекової та економічної взаємодії між двома країнами. Він також подякував депутатам за підтримку та підкреслив, що документ відкриває новий етап у двосторонніх відносинах.