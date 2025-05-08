Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

До теми Після ратифікації угоди Трамп анонсував розмову із Зеленським

Що сказав Зеленський про розмову з Трампом

Володимир Зеленський розповів, що він разом із Дональдом Трампом обмінявся привітаннями наших народів з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом.

Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці,

– сказав президент.

За словами українського лідера, він також обговорив із Трампом необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені.

"Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією", – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню.

Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. Ми погодили подальші контакти,

– сказав український президент.