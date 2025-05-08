Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Трампа в Білому домі.

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Президенти обговорюватимуть економічне партнерство

Американськй лідер на зустрічі в Білому домі оголосив, що угода про корисні копалини та інвестиційний фонд відбудови офіційно починає діяти, після того, як її ратифікувала Верховна Рада України.

Вона була повністю ратифікована і схвалена її органом законодавчої влади. Ми це цінуємо. І я поговорю з президентом (Зеленським – 24 Канал) дещо пізніше

– сказав Дональд Трамп.