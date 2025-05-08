Що буде після підписання угоди

Ратифікація угоди Верховною Радою – це наступний етап у реалізації ініціативи, повідомляє 24 Канал.

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Як пояснив голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, для запуску проєктів з видобутку корисних копалин в Україні необхідно спочатку провести геологічне дослідження територій.

Також потрібно оголосити конкурси для зацікавлених компаній і видати відповідні ліцензії. Це тривалий процес, який вимагатиме серйозної підготовки.

Борис Кушнірук Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Підготовчі роботи займатимуть доволі багато часу. Є ще питання по видобутку уранової руди. Є зацікавленість у тому, щоб створювати замкнений цикл виробництва ядерного палива. Це теж займає час. Тому якщо протягом року не буде якихось дуже активних рухів, то нічого страшного.

Крім того, Кушнірук підкреслює важливість розвитку повного циклу з виробництва ядерного палива, зокрема у сфері видобутку урану, що також потребує часу.

Він зауважує: якщо впродовж року не буде помітного прогресу, це ще не означатиме провал ініціативи – ключове значення має створення відповідної інституційної бази та запуск її роботи.

Основні положення угоди

Угода між Україною та США щодо стратегічного співробітництва у сфері корисних копалин має низку ключових принципів, які гарантують збереження суверенітету та національних інтересів України:

Контроль і власність залишаються за Україною, а управління новоствореним Фондом відбудови здійснюватиметься на паритетних засадах – 50/50, без переважного голосу жодної сторони.

Національна власність України юридично захищена, а сама угода не створює боргових зобов’язань перед США.

Документ відповідає Конституції України й не впливає на її курс до ЄС, що прямо зафіксовано в умовах.

Фінансування Фонду здійснюватиметься виключно за рахунок надходжень від нових ліцензій на розробку родовищ. Усі доходи від чинних або вже запланованих проєктів у держбюджеті до Фонду не включаються.

США надаватимуть підтримку у залученні інвестицій та технологій, а доходи Фонду не оподатковуватимуться ні в Україні, ні в США.

Угода охоплює видобуток понад 50 видів стратегічно важливих ресурсів – від літію, урану й титану до рідкоземельних металів, нафти та газу.