Свириденко розказала про спільний фонд з США

Зокрема ці угоди будуть не міжнародного рівня, пише 24 Канал з посиланням на LIGA.net.

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Вони будуть комерційного характеру між двома юридичними особами:

Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC);

українською Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП).

Крім того, американська сторона налаштована на швидку фіналізацію всіх угод. Тобто йдеться про тижні, а не місяці.

Ми сподіваємося, що фонд повноцінно запрацює впродовж кількох тижнів,

– сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що створення фонду ніяк не змінює процедуру отримання ліцензій на видобування корисних копалин. Це значить, що вони будуть й надалі надаватися на конкурсних засадах.

На що впливає механізм?

Угода впливає на механізм пошуку фінансування та реалізації готової продукції, але не має впливу на процес видачі ліцензій чи діяльність компаній-видобувників.

Якщо ж компанія отримала ліцензію і потребує додаткового фінансування, то вона може звернутися до фонду. Але фонд не займатиметься видобутком, не братиме участі в приватизації чи угодах про розподіл продукції.

Зверніть увагу! У випадку відмови щодо фінансування компанія може звернутися до інших інвесторів, проте умови для них не можуть бути суттєво кращими, ніж ті, що пропонувалися фонду.