Свириденко рассказала о совместном фонде с США

В частности эти соглашения будут не международного уровня, пишет 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.

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Они будут коммерческого характера между двумя юридическими лицами:

Международной финансовой корпорацией развития США (DFC);

украинским Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП).

Кроме того, американская сторона настроена на быструю финализацию всех соглашений. То есть речь идет о неделях, а не месяцах.

Мы надеемся, что фонд полноценно заработает в течение нескольких недель,

– сказала министр экономики Юлия Свириденко.

Она отметила, что создание фонда никак не меняет процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых. Это значит, что они будут и в дальнейшем предоставляться на конкурсной основе.

На что влияет механизм?

Соглашение влияет на механизм поиска финансирования и реализации готовой продукции, но не влияет на процесс выдачи лицензий или деятельность компаний-добытчиков.

Если же компания получила лицензию и нуждается в дополнительном финансировании, то она может обратиться в фонд. Но фонд не будет заниматься добычей, не будет участвовать в приватизации или соглашениях о разделе продукции.

Обратите внимание! В случае отказа в финансировании компания может обратиться к другим инвесторам, однако условия для них не могут быть существенно лучше, чем те, что предлагались фонду.