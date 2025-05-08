Коли слід очікувати перші економічні вигоди від угоди про надра

Але невідомо, скільки воно займатиме часу, передає 24 Канал з посиланням на Івана Уса – кандидата економічних наук і головного консультанта у Національному інституті стратегічних досліджень.

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Взагалі, спочатку війну треба виграти, потім дослідження, тоді й буде зрозуміло, де і які нові проєкти будуть,

– пояснив експерт.

Він додав, що заяви Трампа про отримання американцям більш ніж 350 мільярдів доларів, це "радше емоційна заява, тому що треба було до 100 днів його президентства щось показати".

Водночас перспектива у цій угоді є. Завдяки ній Україна відновить територіальну цілісність на Донбасі, а Сполучені Штати стануть співінвесторами у багатьох речах.

Ми можемо повернутися до промислової епохи Донбасу, яку було створено за допомогою англосаксонського капіталу,

– сказав Іван Ус.

Ус наголосив, що головним досягненням України є мотивація для США допомогти виграти війну. Звісно, раніше Сполучені Штати давали, однак безплатно, що, ймовірно, означало, що вони не сильно зацікавлені у результаті.

Цікаво! Зараз є відчуття зацікавленості США у тому, щоб Україна досягнула тієї мети – відновлення територіальної цілісності.

Грошова вигода Україні від угоди

Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук наголосив, що у цій ситуації є показова цифра: з усього того, що Україна видобуває сама, сплачуються рентні платежі до державного бюджету. Таким чином з усіх родовищ збирається до бюджету лише близько 52 мільярди гривень щороку.

Водночас з нових родовищ половина прибутку буде надходити до Фонду. Але нові родовища ймовірно не дадуть ще 52 мільярдів, а менше.

Відтак, уявіть, прибуток від нових родовищ, а це десь 52 мільярди гривень, ми ділимо навпіл. Виходить 26 мільярдів гривень, що теоретично мало б потрапляти до Фонду. Але що таке 26 мільярдів? В нинішніх умовах це копійки. На відмовлення України потрібно в тисячу разів більше,

– наголосив Борис Кушнірук.

Аналітик додає, що особливої вигоди створення Фонду на основі угоди про корисні копалини не даватиме. Однак особливих втрат вона також не матиме.

Важливо! Гроші, які Україна туди перераховуватиме, потім мають працювати на саму Україну.