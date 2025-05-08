Когда следует ожидать первые экономические выгоды от соглашения о недрах

Но неизвестно, сколько оно будет занимать времени, передает 24 Канал со ссылкой на Ивана Уса – кандидата экономических наук и главного консультанта в Национальном институте стратегических исследований.

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Вообще, сначала войну надо выиграть, потом исследования, тогда и будет понятно, где и какие новые проекты будут,

– пояснил эксперт.

Он добавил, что заявления Трампа о получении американцам более чем 350 миллиардов долларов, это "скорее эмоциональное заявление, потому что надо было до 100 дней его президентства что-то показать".

В то же время перспектива в этом соглашении есть. Благодаря ему Украина восстановит территориальную целостность на Донбассе, а Соединенные Штаты станут соинвесторами во многих вещах.

Мы можем вернуться к промышленной эпохе Донбасса, которая была создана с помощью англосаксонского капитала,

– сказал Иван Ус.

Ус отметил, что главным достижением Украины является мотивация для США помочь выиграть войну. Конечно, ранее Соединенные Штаты давали, однако бесплатно, что, вероятно, означало, что они не сильно заинтересованы в результате.

Интересно! Сейчас есть ощущение заинтересованности США в том, чтобы Украина достигла той цели – восстановления территориальной целостности.

Денежная выгода Украине от сделки

Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук отметил, что в этой ситуации есть показательная цифра: из всего того, что Украина добывает сама, уплачиваются рентные платежи в государственный бюджет. Таким образом со всех месторождений собирается в бюджет только около 52 миллиардов гривен ежегодно.

В то же время с новых месторождений половина прибыли будет поступать в Фонд. Но новые месторождения вероятно не дадут еще 52 миллиардов, а меньше.

Поэтому, представьте, прибыль от новых месторождений, а это где-то 52 миллиарда гривен, мы делим пополам. Получается 26 миллиардов гривен, что теоретически должно было бы попадать в Фонд. Но что такое 26 миллиардов? В нынешних условиях это копейки. На отказ Украины нужно в тысячу раз больше,

– отметил Борис Кушнирук.

Аналитик добавляет, что особой выгоды создание Фонда на основе соглашения о полезных ископаемых не будет давать. Однако особых потерь она также не будет иметь.

Важно! Деньги, которые Украина туда будет перечислять, потом должны работать на саму Украину.