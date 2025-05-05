Коли Україна вноситиме кошти у цей фонд
Україна не буде наповнювати інвестиційний фонд зараз. Щобільше, імовірно, це відбудеться не раніше 2030 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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Тому, що ми говоримо про рентні платежі, який отримає бюджет від видобутку корисних копалин відповідно до ліцензій, виданих після набрання чинності угодою. Тобто навіть у звичайних мирних умовах це горизонт 4 – 5 роки, тобто очевидно, що платежі будуть там не раніше 2030 року.
Варто згадати і те, яким будуть ці внески. У фон відбудови надходитиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших виплат, отриманих від проєктів з видобутку українських природних ресурсів.
Нагадаємо! Раніше ми розповідали, що угода між Україною та США безстрокова. Однак за певних умов її можуть розірвати уже за 10 років.