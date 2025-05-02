Що потрібно знати про українсько-американський інвестиційний фонд відбудови

Відповідно, внески будуть зараховуватись в гривнях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Є домовленість про те, що фонд буде зареєстрований в Сполучених Штатах, але діяти буде в Україні, і основний рахунок, куди Україна буде зараховувати внесок, буде відкритий в Україні в гривнях. Це важливий момент.

Шмигаль також зауважив, що угода про копалини з США – безстрокова. Проте обидві сторони зможуть припинити її дію через 10 років.

Зверніть увагу! Припинення угоди через 10 років відбудеться за згодою сторін.

Ми хотіли би, щоб ця угода працювала більш як 10 років – десятки років, оскільки для нас це фонд прямих інвестицій, хороший інвестиційний інструмент,

– каже Шмигаль.

Станом на зараз ця угода охоплює всю суверенну територію України. До того ж в додатку буде зазначено перелік надр.

Нагадаємо! 30 квітня було підписано угоду між США та Україною "про надра".