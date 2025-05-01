Повідомляє 24 Канал з посиланням на розпорядження Кабміну про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

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Які ключові пункти прописані в угоді про надра

30 квітня 2025 року у Вашингтоні між Україною та США було підписано стратегічну Угоду про надра, яка передбачає глибоку економічну співпрацю між країнами та надає американській стороні доступу до українських ресурсів.

Повний текст угоди про надра / Документ Кабміну

Ключові пункти угоди про надра: