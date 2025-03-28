24 Канал зібрав усе, що відомо про нову угоду щодо корисних копалин між Україною та США.

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Якими можуть бути умови нового варіанту угоди

Bloomberg отримали для ознайомлення новий проєкт угоди між США та Україною щодо корисних копалин.

У виданні зауважили, що якщо угода буде ухвалена, США отримає величезний контроль над інвестиціями в українські проєкти, зокрема в дороги, залізниці, порти, шахти, нафту, газ та видобуток важливих корисних копалин.

Це означало б безпрецедентне розширення економічного впливу США в найбільшій за площею країні Європи саме в той час, коли вона намагається приєднатися до ЄС,

– вказують аналітики.

Згідно з угодою, США матимуть "право першої пропозиції" на прибутки, які будуть зараховані в спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, що перебуватиме під контролем Вашингтона.

Крім того, Америка розглядає "матеріальні та фінансові переваги", надані з 2022 року, як свій внесок до цього фонду, що означає, що Україна має компенсувати допомогу, отриману від адміністрації Байдена, до того, як отримає прибуток.

Також новий варіант угоди про корисні копалини стосується не лише рідкісноземельних металів, а всіх мінеральних ресурсів України, включно з нафтою та газом.

Водночас "Європейська Правда", яка також має доступ до тексту нової угоди, повідомляє, що сума допомоги, яку Україна повинна повернути, оцінюється в 123 мільярди доларів, за даними Інституту Кіля. Ця сума має статус початкового внеску в Американсько-український інвестиційний фонд реконструкції та розвитку.

Згідно з угодою, Україна повинна конвертувати доходи Фонду в долари та перераховувати їх на рахунки американської сторони за запитом без будь-яких комісій.

Джерелами доходу Фонду стануть:

50% вартості всіх нових ліцензій і рентних платежів за розробку надр України;

50% доходів від інфраструктурних об'єктів.

Фонд зможе реінвестувати частину доходів у проєкти в Україні, отримуючи 50% майбутніх прибутків держави від цих інвестицій.

Угода також зобов'язує Україну погашати "борг" перед США в строк, адже передбачено щорічне його збільшення на 4%.

Зауважимо, що у документі не згадуються гарантії безпеки. Декілька українських посадовців, які ознайомилися з оновленим проєктом угоди, вважають, що підписання угоди наступного тижня навряд чи відбудеться.

Крім того, один із чиновників охарактеризував цей проєкт як "несправедливий", а інший назвав його "пограбуванням".

За даними Financial Times, в угоді навмисно було виключено питання українських ядерних об'єктів, хоча це питання раніше обговорювалося.

Як новий текст угоди може завадити вступу України до ЄС

Зокрема, в угоді, яка була запропонована в лютому, містилась вимога, за якою компанії з США отримували ексклюзивне право на розробку українських копалин, від руди до природного газу. Лише у разі відмови інвесторів США Україна могла б пропонувати ліцензії українським або європейським компаніям, але навіть тоді 50% вартості ліцензії та ренти повинні були йти в спеціальний Фонд.

Така умова суперечить як домовленостям України з ЄС, так і принципам конкуренції у Євросоюзі.

У версії угоди, яку запропонували в березні, компанії США знову отримують пріоритетне право на всі майбутні інвестиції у природні ресурси та інфраструктуру. Україна зможе пропонувати їх іншим інвесторам тільки в разі відмови з боку США, але навіть тоді зобов’язана буде розкривати умови таких переговорів.

Також угода забороняє Україні пропонувати кращі умови іншим інвесторам протягом року після відмови США.

Окремо, угода вимагає від України включення в ліцензії на видобуток "критично важливих копалин" заборони на їхній продаж країнам, які визначаються США як стратегічні конкуренти, що може включати й Європейський Союз, що ускладнить торгові відносини України з європейськими партнерами.

Найбільш суперечливим є пункт угоди, який позбавляє Україну контролю над Фондом, через який здійснюватиметься компенсація США за надану допомогу. Генерального партнера Фонду призначатиме США без погодження з Україною, більшість у правлінні Фонду також буде у представників США, що дозволить їм ухвалювати рішення без згоди української сторони.

Крім того, фонд сплачуватиме податки в США, а не в Україні, а в разі претензій Україна змушена буде звертатися до суду в Нью-Йорку, а не в українські судові органи.

Коли можуть підписати угоду про корисні копалини

Міністр фінансів США Скотт Бессент 27 березня розповів, що США передали Україні готовий документ про економічне партнерство.

Наразі його розглядають українці. Сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи,

– зазначив Бессент.

Американський посадовець повідомив, що початковий варіант угоди між Україною та США, яку могли укласти наприкінці лютого, займав лише чотири сторінки. Однак, Вашингтон "скористався моментом", щоб перейти до "завершеної угоди".

"Тому я впевнений, що ми швидко просунемося і підпишемо її", – заявив міністр.

Як Зеленський прокоментував новий варіант угоди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже має багато варіантів угоди про корисні копалини, і умови документа постійно змінюються. Українська та американська команди активно працюють над його узгодженням.

Мені здається, начебто ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а потім повна угода… Америка зараз змінює ці правила та пропонує одразу угоду повну. А повна угода потребує детального вивчення, тому що це серйозні угоди, які ратифікуються у парламенті,

– сказав президент.

Український лідер підкреслив важливість збереження стриманості. Наразі нову угоду вивчають юристи. Зеленський також зауважив, що поки що рано говорити про підписання документа, який вже неодноразово змінювався.

Що відомо про позицію, яку готує Україна

28 березня під час години запитань до уряду в Верховній Раді міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала від США проєкт угоди про корисні копалини.

Вона зазначила, що Київ наразі формує свою позицію щодо цього документа і надішле її Вашингтону. В разі необхідності будуть проведені консультації з Верховною Радою.

Свириденко додала, що уряд працює над текстом угоди, який є робочою версією, що відображає позицію американських юридичних радників.

Крім того, міністерка наголосила, що публічні дискусії щодо тексту угоди про корисні копалини лише шкодять переговорам і ускладнюють конструктивний діалог з американською стороною. Вона підкреслила, що наразі такі обговорення створюють лише проблеми, а після досягнення консенсусу, вони обов'язково вийдуть з публічною позицією до депутатів Верховної Ради.

Як новий варіант угоди сприйняли Західні ЗМІ

Видання The Times проаналізувало новий варіант угоди про корисні копалини. Зокрема у видання виникло питання, чи є це черговою спробою принизити президента Зеленського.

Переконаний у слабкості України, зневажаючий президента Зеленського і розгніваний мільярдами доларів допомоги, наданої Києву адміністрацією Джо Байдена, Трамп намірився повернути все це і навіть більше,

– зазначає аналітик Г'ю Томлінсон.

У виданні зазначають, що останні заяви команди Трампа про швидке підписання угоди тепер можуть розкривати справжню причину затримки та ціну припинення війни. Хоча Москва не виявляє бажання припиняти бойові дії, Вашингтон працює над тим, щоб отримати від Києва ще більші поступки.

Проте у матеріалі зазначається, що корисливий підхід Трампа до України не став несподіванкою: його політика продиктована упевненістю, що світ, зокрема Європа, "обдирав США роками".

Томлінсон вважає, що примус Києва до нових поступок у той час, коли російські ракети атакують Україну, не наближає завершення війни.

Німецьке видання Welt пише, що угода між США та Україною щодо розробки природних ресурсів викликала критику через те, що деякі вважають її спробою США ставитися до України як до васала, отримуючи несправедливі переваги від цієї домовленості.

У виданні зауважили, що відсутність оприлюднених деталей угоди викликало спекуляції та невдоволення стосовно балансу сил і ролі України в угоді. Критики вважають, що угода є економічно та політично односторонньою, що загрожує суверенітету України.