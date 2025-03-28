За необхідності будуть проводитися консультації з Верховною Радою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністерки економіки Юлії Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Що відомо про новий варіант угоди про корисні копалини

За словами Свириденко, будь-які публічні дискусії щодо обговорення тексту угоди про корисні копалини лише завдають шкоди переговорам. Окрім цього, вони заважають вести конструктивну дискусію з американською стороною.

Дуже важливо треба зазначити наступне: будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди завдають тільки шкоди перемовинам і заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнутий консенсус, ми обов'язково вийдемо з публічною позицією до депутатів Верховної Ради,

– пояснює Свириденко.