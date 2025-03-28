При необходимости будут проводиться консультации с Верховной Радой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра экономики Юлии Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Что известно о новом варианте соглашения о полезных ископаемых

По словам Свириденко, любые публичные дискуссии по обсуждению текста соглашения о полезных ископаемых только наносят вред переговорам. Кроме этого, они мешают вести конструктивную дискуссию с американской стороной.

Очень важно отметить следующее: любые публичные дискуссии сейчас по тексту этого соглашения наносят только вред переговорам и мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы обязательно выйдем с публичной позицией к депутатам Верховной Рады,

– объясняет Свириденко.