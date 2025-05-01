Сообщает 24 Канал со ссылкой на распоряжение Кабмина о подписании Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.
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Какие ключевые пункты прописаны в соглашении о недрах
30 апреля 2025 года в Вашингтоне между Украиной и США было подписано стратегическое Соглашение о недрах, которое предусматривает глубокое экономическое сотрудничество между странами и предоставляет американской стороне доступ к украинским ресурсам.
Полный текст соглашения о недрах / Документ Кабмина
Ключевые пункты соглашения о недрах:
- Создается совместный американо-украинский инвестиционный фонд для восстановления страны.
- Соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления должна ратифицировать Рада.
- Правительство Украины будет принимать все необходимые меры для поддержки своих агентств и учреждений в выполнении этого Соглашения. В то же время правительство США подтверждает, что обеспечит условия для реализации этого соглашения и Соглашения об ограниченном партнерстве соответствующими структурами США.
- Украинское правительство гарантирует, что, даже если будут приняты новые законодательные акты или изменения в действующее законодательство, оно обеспечит Партнерству и его участникам не менее благоприятные условия, чем те, предусмотренные этим соглашением.
- Соглашение укрепляет стратегическое сотрудничество между США и Украиной, направлено на долгосрочное восстановление и модернизацию Украины после разрушений, нанесенных российским вторжением, и на поддержку мирной, суверенной и устойчивой Украины.
- Для восстановления Украины необходимы не только финансовые инвестиции, но и структурные, институциональные и технологические изменения, соответствующие демократическим ценностям, рыночным принципам и верховенству права.
- Партнерство должно стать основным механизмом для привлечения прозрачных, подотчетных и ориентированных на будущее инвестиций в ключевые сектора украинской экономики для поддержки восстановления страны.
- Если после вступления в силу соглашения правительство США предоставит Украине новую военную помощь в любой форме (в частности передачу вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный вклад США в партнерство увеличится на оценочную стоимость такой помощи.
- Все платежи по этому соглашению не облагаются налогом ни Украиной, ни США.
- Украинское правительство обеспечит свободную конвертацию гривны в доллары и возможность перевода средств с любого соответствующего счета в Украине на счета партнерства, как в Украине, так и за ее пределами. Переводы должны происходить без задержек.
- Если после подписания соглашения Украине нужно будет взять на себя дополнительные обязательства связанные с ее вступлением в Европейский Союз, которые могут повлиять на выдачу лицензий и разрешений на добычу, стороны должны провести консультации для внесения соответствующих изменений в соглашение.
- Соглашение охватывает доступ к таким природным ресурсам Украины: алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа (в том числе сжиженный природный газ) и других минералов или углеводородов, согласованных сторонами соглашения.