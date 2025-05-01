Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першу віцепрем'єр-міністерку – міністерку економіки Юлію Свириденко.
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Що відомо про підписану угоду
Юлія Свириденко розповіла, що Угода про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна передбачає створення фонду, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Віцепрем'єрка навела ключові положення документа:
- Повна власність і контроль залишаються за Україною.
Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності – це закріплено угодою.
- Рівноправне партнерство.
Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.
- Національна власність захищена.
Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.
- Жодних боргів.
Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.
- Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.
Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття.
Зазначимо, що друга частина угоди про корисні копалини потребує ратифікації в українському парламенті. За словами прем'єра Шмигаля, обговорення щодо цього може розпочатися вже у четвер, 1 травня.