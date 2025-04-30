Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли це може статися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

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Коли у Раді почнуть обговорення щодо ратифікації угоди про надра

Насамперед варто зазначити, що угода про корисні копалини матиме статус міжнародної та силу закону. За словами українського прем'єра, вона також пройде ратифікацію у Верховній Раді. Обговорення щодо цього може розпочатися вже завтра, 1 травня.

Завтра у нас передбачені консультації з головами груп і фракцій, керівництвом нашого парламенту щодо деталей цієї угоди. Ми будемо їх ознайомлювати, у нас є попередня така домовленість,

– каже Шмигаль.

Він пояснює, що після підписання угоди з міністром фінансів Сполучених Штатів Скоттом Бессентом вона повертається до уряду. Після цього він разом з відповідними супровідними документами направить угоду на ратифікацію до Ради.

Зауважимо, Шмигаль також висловив сподівання, що угоду про надра підпишуть протягом найближчої доби. За його словами, наразі українська та американська сторони вже допрацьовують остаточні деталі документа.