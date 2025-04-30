Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда это может произойти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

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Когда в Раде начнут обсуждение по ратификации соглашения о недрах

Прежде всего стоит отметить, что соглашение о полезных ископаемых будет иметь статус международного и силу закона. По словам украинского премьера, оно также пройдет ратификацию в Верховной Раде. Обсуждение этого может начаться уже завтра, 1 мая.

Завтра у нас предусмотрены консультации с председателями групп и фракций, руководством нашего парламента относительно деталей этого соглашения. Мы будем их знакомить, у нас есть предварительная такая договоренность,

– говорит Шмыгаль.

Он объясняет, что после подписания соглашения с министром финансов Соединенных Штатов Скоттом Бессентом оно возвращается к правительству. После этого оно вместе с соответствующими сопроводительными документами направит соглашение на ратификацию в Раду.

Заметим, Шмыгаль также выразил надежду, что соглашение о недрах подпишут в течение ближайших суток. По его словам, сейчас украинская и американская стороны уже дорабатывают окончательные детали документа.