Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что предусматривает соглашение о недрах

По данным источников, проект соглашения уже финализирован и может быть подписан в среду, 30 апреля. Министр экономики Украины Юлия Свириденко сейчас направляется в Вашингтон для подписания документа.

Согласно проекту соглашения, США и Украина намерены создать условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине. При этом Вашингтон признает стремление Киева, чтобы соглашение не противоречило планам Украины по вступлению в Евросоюз – ранее это было принципиальным вопросом для украинской стороны в переговорах.

Еще один важный сдвиг: по условиям соглашения, только будущая военная помощь США, которая будет предоставлена уже после подписания, будет учитываться как вклад в фонд.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вашингтон отказался от требования включить в соглашение десятки миллиардов долларов помощи, которые были предоставлены с начала полномасштабного вторжения.

В соглашении указано, что оно "укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочной реконструкции и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России".

В то же время два других технических соглашения, которые будут определять, как будет работать совместный фонд, еще не согласованы.