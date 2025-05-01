Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що умова, що з'явилася в угоді про корисні копалини, передбачає зовсім іншу модель військової допомоги Україні, ніж була раніше. Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ця угода включає внески у фонд, який впродовж 10 років інвестуватиме у розвиток і відновлення нашої країни.

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Можемо ставити вимоги

Божко зауважив, що раніше йшлося про передачу Україні озброєнь на здебільшого безоплатній основі.

В цьому випадку – певна бартерна угода. Україна надає можливості для США розробляти корисні копалини, критичну сировину, а в обмін отримує озброєння,

– пояснив він.

Фактично це гібридна форма купівлі, в якій, за його словами, немає нічого поганого, тому що це відповідає поточним інтересам США.

Білий дім не хоче підтримувати Україну зброєю безкоштовно. Це важливо,

– відзначив голова Центру політичних студій "Доктрина".

Сполучені Штати, за його словами, не переводили Україну в розряд екзистенційних ворогів. Також вона не союзник Китаю. Водночас Москва все ще не демонструє готовності вийти зі становища партнера Пекіна.

Відповідно США зараз будуть здатні збройно підтримувати Україну на підставі чіткої фінансово-економічної основи. Це також надасть додаткові можливості американським оборонним компаніям, які отримають замовленнями.

Важливо розуміти, що коли Україні дають військову допомогу безоплатно, то отримуємо те, що дали,

– підкреслив Ярослав Божко.

Коли ж діятиме більш комерційно чутлива модель, яка передбачає оплату з боку нашої країни, це з одного боку означає великі витрати, а з іншого – дає Україні більше можливостей ставити вимоги щодо якості такої військової допомоги.

Нагадаємо, що за даними Bloomberg, проєкт угоди щодо копалин між Україною та США передбачає створення умови для збільшення інвестицій у "гірничовидобувну промисловість, енергетику та суміжні технології в Україні".

Водночас Сполучені Штати визнають прагнення нашої країни, щоб угода не суперечила її планам щодо вступу до Європейського Союзу. Раніше це було питання було принциповим для України в переговорному процесу.

Також угода "зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової реконструкції та модернізації України" після масштабних руйнувань, які спричинила повномасштабна агресія Росії.