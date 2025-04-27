Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Які "червоні лінії" України в угоді про копалини

Так, Денис Шмигаль провів важливу зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, яка зокрема була зосередження на угоді про корисні копалини між країнами. Прем'єр зазначив, що над документом працюють юридичні команди і є хороший прогрес.

Головне – чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою Парламентом,

– вказав глава уряду.

Водночас Шмигаль наголосив, що Україна та США домовилися, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання.

Зауважимо, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волц запевнив, що угода про копалини з Україною буде укладена. Він наголосив, що учасники переговорів наполегливо працювали протягом вихідних. За словами Волца, Трамп сповнений рішучості підписати документ.