Текст документа оприлюднили в Reuters, передає 24 Канал.

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Умови мирної пропозиції США

За американським планом, обидві сторони конфлікту негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації сталого припинення вогню. Водночас Україна відмовляється від вступу в НАТО, але може прагнути до членства в ЄС.

Гарантії безпеки для України забезпечуватиме військовий контингент європейських держав, до яких добровільно можуть залучитися неєвропейські країни.

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