Текст документа оприлюднили в Reuters, передає 24 Канал.
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Умови мирної пропозиції США
За американським планом, обидві сторони конфлікту негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації сталого припинення вогню. Водночас Україна відмовляється від вступу в НАТО, але може прагнути до членства в ЄС.
Гарантії безпеки для України забезпечуватиме військовий контингент європейських держав, до яких добровільно можуть залучитися неєвропейські країни.
Територіальні питання:
- США де-юре визнають російський контроль над Кримом, але де-факто – над Луганською областю та окупованими частинами Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.
- Україна повертає контроль над окупованими районами Харківської області.
- Україна повертає контроль над Каховською греблею та Запорізькою атомною електростанцією, однак об'єктом керуватимуть американці, а електроенергію розподілятимуть "обом сторонам".
- Україна отримає безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.