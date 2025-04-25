Текст документа обнародовали в Reuters, передает 24 Канал.
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Условия мирного предложения США
По американскому плану, обе стороны конфликта немедленно начинают переговоры по технической реализации устойчивого прекращения огня. В то же время Украина отказывается от вступления в НАТО, но может стремиться к членству в ЕС.
Гарантии безопасности для Украины будет обеспечивать военный контингент европейских государств, к которым добровольно могут присоединиться неевропейские страны.
Территориальные вопросы:
- США де-юре признают российский контроль над Крымом, а де-факто – над Луганской областью и оккупированными частями Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- Украина возвращает контроль над оккупированными районами Харьковской области.
- Украина возвращает контроль над Каховской плотиной и Запорожской атомной электростанцией, однако объектом будут управлять американцы, а электроэнергию будут распределять "обеим сторонам".
- Украина получит беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.