Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Post. Команда Трампа рассматривает вариант введения миротворческой миссии для контроля за прекращением огня между Украиной и Россией.

Читайте также Может обернуться катастрофой: что не так с мирным планом, который предложили США Украине

Команда Трампа предлагает миротворцев для Украины

Среди идей – создание совместной комиссии и развертывание европейских сил на украинской территории.

В случае прекращения огня в Украине могут появиться так называемые "силы устойчивости". Эти силы будут состоять из представителей Украины, России и третьей страны, которая не является членом НАТО.

Силы устойчивости – это часть гарантий безопасности, которых хотят украинцы, и мы надеемся, что они их получат,

– сказал чиновник.

Также речь идет о возможном участии США – не военном, а финансовом. По данным СМИ, команда Трампа также обсуждает вопрос территорий. Украина, по словам чиновника, якобы готова признать 20% оккупированной земли "де-факто" российской, но не "де-юре".