Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что самым опасным пунктом является признание Крыма за Россией. Это может стать настоящей катастрофой не только для нашей страны.

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Что не так с мирным планом США

Издание The Wall Street Journal представило "расширенный мирный план" от США. Он включает не только признание Крыма российским, но и прекращение огня, отказ Украины от вступления в НАТО. Кроме того, Вашингтон не признает оккупированные территории российскими, но в то же время не требует, чтобы Россия выводила из них войска.

По мнению политолога, такое предложение от США подается как "выбор пунктов" для Украины – о чем-то мы можем говорить, о чем-то – нет. Так, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что Украина не обсуждает с США вопрос территориальной целостности, ведь это противоречит Конституции.

Интересно, что сами США в 2018 году, когда президентом был Трамп, приняли "Крымскую декларацию", которая подтверждает непризнание аннексии полуострова Россией.

К территориальной целостности можно отнести и вопрос вступления Украины в НАТО. Рейтерович отметил, то здесь надо говорить не об отказе Украины от вступления, а о том, что этот вопрос можно отложить. В противном случае – НАТО покажет свою слабость, где Россия имеет право вето на вступление стран в Альянс. Более того, курс на вступление в НАТО прописан в Конституции, которую во время войны изменить нельзя.

То есть здесь можно говорить так – сначала завершим войну, посмотрим, будет ли мир длительный, а потом Украина будет принимать политические решения и думать, как выходить из определенных ситуаций. Сейчас же переговоры продолжаются и все эти планы являются предметом дискуссии,

– пояснил он.

Политолог добавил, что Украине нужно аргументировать свой отказ от определенных предложений США. Ведь здесь вопрос не в способности Киева идти на компромиссы, а в реакции России. Этим должны заниматься профессиональные украинские дипломаты. которые привлекли бы к процессу европейских партнеров.

История с условным признанием суверенитета России над территориями Украины может быть катастрофической для огромного количества европейских стран. Делать это – стрелять себе в ногу,

– подытожил Рейтерович.

Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок также сообщил, что признание США Крыма за Россией является прецедентом в международном праве. Это создаст много угроз в мире – от претензий Китая на Тайвань до намерений других диктаторских режимов начинать войны.