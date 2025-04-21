Как пишет The Washington Post, во время встречи с украинцами в Париже американцы передали им конфеденциальный документ с предложениями относительно будущего соглашения с Россией о мире, передает 24 Канал.

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Что США предложили Украине

Известно, что среди предложений США – признание аннексии Крыма 2014 года, исключение возможности вступления Украины в НАТО, прекращение огня вдоль текущей линии фронта, объявление территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной под американским контролем.

Сейчас Вашингтон ждет ответа Киева, который должен прозвучать во время встречи представителей США, Украины и Европы в Лондоне позже на этой неделе. Если позиции сторон будут совпадать, эти предложения могут быть переданы Москве.

Чтобы оказать давление на Украину и Россию, государственный секретарь Марко Рубио заявил 18 апреля, что администрация США может приостановить переговоры, если в ближайшие недели не будет достигнут прогресс по ключевым вопросам.

Однако для Киева будет сложно принять некоторые из предложений, ведь Украина не признает никаких законных прав России на ее территории.

Признание США аннексии Крыма 2014 года стало бы радикальным отступлением от политики, которую более десятилетия придерживались как демократы, так и республиканцы.

Несмотря на это, предложенные идеи не удовлетворяют и всех требований России. В частности, США не признают "законность" контроля России над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют немедленного вывода российских войск с этих территорий.

Также США, по словам западных чиновников, не предлагают ограничения численности украинской армии и не исключают предоставления военной помощи или присутствия европейских войск на территории Украины, что является одной из главных претензий России.