Як пише The Washington Post, під час зустрічі з українцями у Парижі американці передали їм конфеденційний документ із пропозиціями щодо майбутньої угоди з Росією про мир, передає 24 Канал.

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Що США запропонували Україні

Відомо, що серед пропозицій США – визнання анексії Криму 2014 року, виключення можливості вступу України до НАТО, припинення вогню вздовж поточної лінії фронту, оголошення території навколо Запорізької АЕС нейтральною під американським контролем.

Зараз Вашингтон чекає на відповідь Києва, яка має прозвучати під час зустрічі представників США, України та Європи в Лондоні пізніше цього тижня. Якщо позиції сторін збігатимуться, ці пропозиції можуть бути передані Москві.

Щоб чинити тиск на Україну й Росію, державний секретар Марко Рубіо заявив 18 квітня, що адміністрація США може призупинити переговори, якщо найближчими тижнями не буде досягнуто прогресу з ключових питань.

Однак для Києва буде складно прийняти деякі з пропозицій, адже Україна не визнає жодних законних прав Росії на її території.

Визнання США анексії Криму 2014 року стало б радикальним відступом від політики, яку понад десятиліття дотримувалися як демократи, так і республіканці.

Попри це, запропоновані ідеї не задовольняють й усіх вимог Росії. Зокрема, США не визнають "законність" контролю Росії над чотирма областями на сході України, хоча і не вимагають негайного виведення російських військ із цих територій.

Також США, за словами західних чиновників, не пропонують обмеження чисельності української армії і не виключають надання військової допомоги або присутності європейських військ на території України, що є однією з головних претензій Росії.