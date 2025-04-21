Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Ця ідея входить до мирного плану адміністрації Дональда Трампа.

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США знайшли вихід, щоб ЗАЕС не стала проблемою на переговорах

Ні Україна, ні Росія не готові передати противнику контроль над Запорізькою АЕС. Окупанти перетворили станцію на свою військову базу, що загрожує ядерній безпеці. Українська сторона зазначає, що без її фахівців атомна електростанція не зможе повноцінно працювати.

Через очевидні проблеми щодо рішення про контроль над ЗАЕС, Сполучені Штати в рамках мирної угоди розглядають станцію як нейтральну зону.

Джерела видання повідомили, що на рівні з пропозиціями щодо поступок сторін, потенційним визнанням США анексії Криму та виключенням можливості вступу України до НАТО адміністрація Трампа може оголосити територію біля ЗАЕС нейтральною. А контролювати її могли б самі Сполучені Штати.

Таку пропозицію зробили українській стороні минулого тижня в Парижі. США прагнуть робити більше кроків, щоб завершити війну. Ймовірно, Вашингтон також пропонує, щоб ЗАЕС постачала електроенергію як на українську територію, так і на окуповані Росією області.

До слова, президент Володимир Зеленський уже говорив, про США мають можливість придбати українські електростанції. Такі дії, на його думку, могли б стати "найкращим захистом для інфраструктури".