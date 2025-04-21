Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Эта идея входит в мирный план администрации Дональда Трампа.

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США нашли выход, чтобы ЗАЭС не стала проблемой на переговорах

Ни Украина, ни Россия не готовы передать противнику контроль над Запорожской АЭС. Оккупанты превратили станцию в свою военную базу, что угрожает ядерной безопасности. Украинская сторона отмечает, что без ее специалистов атомная электростанция не сможет полноценно работать.

Из-за очевидных проблем относительно решения о контроле над ЗАЭС, Соединенные Штаты в рамках мирного соглашения рассматривают станцию как нейтральную зону.

Источники издания сообщили, что на уровне с предложениями по уступкам сторон, потенциальным признанием США аннексии Крыма и исключением возможности вступления Украины в НАТО администрация Трампа может объявить территорию возле ЗАЭС нейтральной. А контролировать ее могли бы сами Соединенные Штаты.

Такое предложение сделали украинской стороне на прошлой неделе в Париже. США стремятся делать больше шагов, чтобы завершить войну. Вероятно, Вашингтон также предлагает, чтобы ЗАЭС поставляла электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные Россией области.

К слову, президент Владимир Зеленский уже говорил, о США имеют возможность приобрести украинские электростанции. Такие действия, по его мнению, могли бы стать "лучшей защитой для инфраструктуры".