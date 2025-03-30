Об этом 24 Каналу рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная, добавив, что 8 блэкаутов, во время которых станция теряла энергоснабжение, негативно повлияли на техническое состояние. Впрочем еще есть ряд других серьезных проблем.

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ЗАЭС стала милитаризованной зоной

Большинство персонала станции, который имел лицензии, выехал на подконтрольную территорию Украины. Сейчас количество сотрудников уменьшилось в 3 раза, если сравнивать со временем до полномасштабного вторжения. Основа персонала – российские атомщики, которые хоть и эксплуатировали собственные АЭС, но не понимают, что Запорожские энергоблоки прошли глубокую модернизацию.

Например, управления реакторами, есть много оборудования украинского или иностранного производства. Совсем другие аварийные инструкции, аварийная готовность и кризисное реагирование.

ЗАЭС превратили в военную базу. Там находятся военные, которые построили огневые позиции на крышах реакторных отделений. Это можно на видео, которые они выкладывают в тикток,

– рассказала Ольга Кошарная.

Даже в мирные времена персонал ЗАЭС не имел доступа к отдельным помещениям. Сейчас российские военные находятся там свободно. Это нарушение всех фундаментальных принципов ядерной безопасности, прежде всего, физической защиты ядерных установок. Посторонним запрещено находиться на площадке.

Какие планы России на ЗАЭС

Известно, что страна-агрессор хочет выдать лицензию на эксплуатацию энергоблока №1 Запорожский АЭС. А также лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Ростехнадзор уже даже приезжал с проверкой на объект.

Важно упомянуть, что оккупанты набурили скважин. Без оценки влияния на гидрогеологическое положение нельзя этого делать. Уже есть признаки оползня грунта под промышленными зданиями. Все это происходит в присутствии МАГАТЭ.

Население считает, что все безопасно, потому что есть МАГАТЭ, но на самом деле такие изменения проекта возможны только с разрешения государственной инспекции ядерного регулирования Украины, потому что во всем мире ЗАЭС не признают российской собственностью,

– отметила Ольга Кошарная.

Более того, в соответствии с указом Владимира Путина 5 октября 2022 года, все украинские лицензии действуют до 1 января 2028 года. Эксперт по ядерной энергетике подчеркнула, что Госатомрегулированию Украины следовало прекратить действие украинских лицензий на ЗАЭС. Ведь энергоблоки сейчас находятся в состоянии "холодной остановки".

Это безопасное состояние, потому что если энергоблоки работают, то любой инцидент с потерей, например, внешнего энергоснабжения, может привести к тяжелой аварии по расплавлению активной зоны, как было во время аварии на Фукусимской АЭС, что в Японии.