Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление МИД Украины.

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Украина призывает к усилению санкций против "Росатома"

В МИД заявили, что Россия продолжает манипулировать вопросом ядерной безопасности, используя Запорожскую АЭС как инструмент международного давления и шантажа. Отмечается, что это создает прямую угрозу для безопасности всей Европы.

По словам министерства, незаконное вмешательство российской стороны в функционирование ЗАЭС, в частности через централизованный контроль и действия, ставящие под угрозу техническую стабильность, является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности.

Украина обращается к международным партнерам с призывом усилить совместные усилия для прекращения российского ядерного шантажа,

– говорится в заявлении.

В МИД добавили, что требуют введения дополнительных санкций против "Росатома". В ведомстве выразили уверенность, что полное прекращение любого сотрудничества с этой структурой и жесткая международная изоляция ядерного сектора государства-агрессора является верным и своевременным ответом на действия России на ЗАЭС.

Напомним, ранее в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины заявили, что сейчас все шесть энергоблоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодной остановки". Любые изменения условий лицензий на эксплуатацию этих энергоблоков возможны только после деоккупации и передачи под полный контроль НАЭК Энергоатом.