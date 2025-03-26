Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого в соцсети Х.

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В МИД прокомментировали ситуацию на ЗАЭС

Георгий Тихий заявил, что разлитого топлива хватило бы для питания аварийных генераторов станции в течение 25 дней.

Россияне не только украли станцию, но и не в состоянии обеспечить ее элементарную безопасность,

– написал он.

По словам представителя МИД, этот инцидент является прямым результатом безрассудной замены Россией сертифицированных украинских экспертов неквалифицированными временными российскими оперативниками.

Тихий подчеркнул, что продолжение этой ситуации приведет лишь к новым авариям и опасностям.

ЗАЭС необходимо вернуть под контроль Украины. Это единственный способ предотвратить дальнейшие инциденты,

– подытожил представитель МИД.

К слову, недавно Россия заявила, что Запорожская атомная электростанция является "их" ядерным объектом. В российском МИД также отвергли возможность передачи контроля над ней Украине или любой другой стране.