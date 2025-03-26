Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. Министерство иностранных дел России заявило, что работники ЗАЭС являются гражданами России и их жизни "нельзя подвергать риску.

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Россия претендует на Запорожскую АЭС

В Москве также отметили, что совместная эксплуатация станции с любой другой страной недопустима.

Между тем во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать ЗАЭС в собственность США, считая, что это поможет защитить станцию от российских обстрелов.

24 марта Трамп подтвердил, что США ведут переговоры с Украиной о возможности приобретения американскими компаниями украинских электростанций, включая ЗАЭС.

Политолог Михаил Савва считает, что такое предложение Трампа может быть выгодным для обеих сторон, поскольку Россия избежит санкций, а Украина частично восстановит контроль над станцией.

Сейчас Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов, но они не могут включить ее в систему государственной корпорации "Росатом", что является одной из крупнейших энергетических компаний в мире.

Савва отметил, что как только станция станет частью "Росатома", она попадет под огромные международные санкции.

Владимир Зеленский во время во время общения со СМИ подтвердил, что вопрос ЗАЭС действительно обсуждался с Трампом. Он пояснил, что Украина не отдаст станцию России, поскольку она является важной частью энергетической инфраструктуры страны.

ЗАЭС не будет работать без нас и на них,

– подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что если США помогут в модернизации и возвращении станции под контроль Украины, Киев готов к сотрудничеству.