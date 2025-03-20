Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по итогам переговоров в четверг, 20 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что заявил Зеленский о ЗАЭС

Украинский президент подчеркнул, что Запорожская АЭС принадлежит Украине, как и все атомные электростанции, расположенные в стране, отметив, что это признают все международные организации, в частности Международное агентство по атомной энергии.

Президент Трамп спросил меня, что вы думаете о станции, я ему сказал, что если она не будет украинская, работать она ни на кого не будет, это незаконно. Он не сможет. И мы не можем просто распоряжаться этой станцией, потому что она государственная,

– заявил Зеленский.

По его словам, Киев готов обсуждать возможности инвестиций в украинские станции и модернизацию соответствующих объектов. В то же время добавил, что вопрос собственности по Запорожской и другим АЭС с Дональдом Трампом он не обсуждал.