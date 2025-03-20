Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере за підсумками переговорів у четвер, 20 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що заявив Зеленський про ЗАЕС

Український президент наголосив, що Запорізька АЕС належить Україні, як і всі атомні електростанції, розташовані в країні, зазначивши, що це визнають усі міжнародні організації, зокрема Міжнародне агентство з атомної енергії.

Президент Трамп мене запитав, що ви думаєте про станцію, я йому сказав, що якщо вона не буде українська, працювати вона ні на кого не буде, це незаконно. Вона не зможе. І ми не можемо просто розпоряджатись цією станцією, бо вона державна,

– заявив Зеленський.