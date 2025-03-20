Журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва в розмові з 24 Каналом наголосила, що допоки на цій атомній електростанції перебувають російські солдати, цей об'єкт несе суцільну небезпеку.

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Росіяни використовують ЗАЕС як військову базу

Наразі жодних передумов для того, щоб російські окупанти зібралися і покинули Запорізьку АЕС, за переконанням депутатки райради – немає. Вона звернула увагу на щоденні зведення щодо обстрілів противника по Нікополю та Марганцю, які розташовані поблизу ЗАЕС. Саме з території Запорізької АЕС росіяни гатять по цих містах. Ба більше, вони, зі слів Сисоєвої, не приховують того, що використовують ЗАЕС як місце для розміщення своєї військової техніки та особового складу.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення вони ще якось від цього відхрещувалися, то останнім часом самі знімають відео про те, чим там займаються,

– озвучила Сисоєва.

ЗАЕС – це, як наголосила депутатка райради, величезний козир для Росії, бо вона розуміє, що ЗСУ ніколи не будуть гатити по атомній електростанції. Тому, що повинно статися, аби російські солдати звідти пішли – поки, з її слів, незрозуміло.

Протягом останньої доби там бачили пересування, але росіяни у своїх пропагандистських каналах заявили, що просто триває ротація співробітників АЕС,

– розповіла Сисоєва.

Зазначимо, що президент України Зеленський заявив, що Запорізьку АЕС можна буде відновити, однак, згідно з його оцінкою, для цього знадобиться орієнтовно 2 роки. Він повідомив, що пояснив Трампу, що замало тільки звільнити атомну електростанцію від російських окупантів, там потрібно буде провести ремонтні роботи, забезпечити необхідну інфраструктуру, водопостачання, наявність технічного персоналу, аби вона стала рентабельною в майбутньому.