Політолог Георгій Чижов висловив власне бачення цього процесу для 24 Каналу.

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Чи може поступитися Путін

Імовірно, для Кремля ЗАЕС є дуже важливою. Чижов зауважив, що Росія неодноразово навіть намагалася під'єднати її до енергосистеми Росії, але повністю не змогла цього зробити.

Гадаю, цю тему продавити буде важко. Адже, як думає Путін, Запорізька АЕС розташована на окупованих територіях, які контролюють його війська, вона відрізана від України,

– зауважив політолог.

Втім, саме цей об'єкт, можливо, не є найпринциповішим для Путіна, все залежатиме від умов США і їхньої жорсткості.

Нагадаємо, що з'являлися припущення, нібито серед планів ЗСУ було і взяття під контроль електростанції на Курщині, аби мати предмет обміну з росіянами. Але цього козиря Україна не змогла отримати.

З іншого боку, Дональд Трамп має натиснути на Путіна і змусити піти на мирну угоду, інакше це стане великим ударом по авторитету президента США. Однак про умови, які Дональд Трамп може висунути Путіну, і чи буде там ЗАЕС, досі залишається тільки здогадуватися.