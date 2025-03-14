Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

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Якою бачить Зеленський долю ЗАЕС

Володимир Зеленський підкреслив, що без України існування Запорізької АЕС просто неможливе.

Сам цей момент, сама станція – це проблема для росіян, велика проблема. Тобто, в принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші та фахівці. І час – кілька років,

– сказав президент.

Він також додав, що Росія натрапляє на серйозні труднощі у спробах запустити станцію. Адже, відсутність дамби та технічної води, необхідної для роботи ЗАЕС, ускладнює відновлення її функціонування.

"Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її (Запорізьку АЕС – 24 Канал) відновити. Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості", – сказав він.

Зеленський зауважив, що попри те, що окупанти вже не раз обстрілювали станцію та намагаються підключити її до своїх мереж, МАГАТЕ цього не допустить.

Я впевнений, що вони (росіяни – 24 Канал) хочуть її підключити й зараз. Мало того, я впевнений, що вони будуть робити політичні, публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють росіяни. Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити,

– пояснив український лідер.

До слова, Дональд Трамп раніше заявляв, що питання "великої електростанції", мавши на увазі Запорізьку АЕС, включено у переговори з росіянами. Зокрема, кому саме дістанеться ця атомна станція.