Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США Дональда Трампа під час брифінгу.
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Дональд Трамп заявив, що питання землі включено у переговори з російською стороною. Це ж стосується і "великої електростанції", тобто тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США Дональда Трампа під час брифінгу.
Цікаво В ОП чітко відповіли, чи піде Трамп на поступки Росії заради миру