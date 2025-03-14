Об этом сказал Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

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Какой видит Зеленский судьбу ЗАЭС

Владимир Зеленский подчеркнул, что без Украины существование Запорожской АЭС просто невозможно.

Сам этот момент, сама станция – это проблема для россиян, большая проблема. То есть, в принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты. И время – несколько лет,

– сказал президент.

Он также добавил, что Россия наталкивается на серьезные трудности в попытках запустить станцию. Ведь, отсутствие дамбы и технической воды, необходимой для работы ЗАЭС, усложняет восстановление ее функционирования.

"Дамбы нет, технической воды нет. Нужно много дорогостоящих процессов, чтобы ее (Запорожскую АЭС – 24 Канал) восстановить. Для нас это также проблема, потому что это наша станция. Потерянные деньги, потерянные возможности", – сказал он.

Зеленский отметил, что несмотря на то, что оккупанты уже не раз обстреливали станцию и пытаются подключить ее к своим сетям, МАГАТЭ этого не допустит.

Я уверен, что они (россияне – 24 Канал) хотят ее подключить и сейчас. Мало того, я уверен, что они будут делать политические, публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют россияне. Так оно не будет быстро. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить,

– объяснил украинский лидер.

К слову, Дональд Трамп ранее заявлял, что вопрос "большой электростанции", имея в виду Запорожскую АЭС, включен в переговоры с россиянами. В частности, кому именно достанется эта атомная станция.