Такое заявление в четверг, 13 марта сделал гендиректор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение МАГАТЭ.

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Какова ситуация на ЗАЭС

Гросси рассказал, что команда МАГАТЭ продолжает мониторить ядерную безопасность, в частности состояние обслуживания объектов на станции. В то же время он отметил, что угроза ядерной безопасности в Украине остается постоянной из-за регулярных обстрелов.

Нестабильная ситуация с ядерной безопасностью наблюдается на Запорожской АЭС. По данным МАГАТЭ, на ее территории регулярно слышны взрывы,

– заявил он.

По его словам, по состоянию на сегодня на открытом распределительном устройстве 750 киловатт продолжается ремонт выключателя одной из трех линий электропередач, которые и в дальнейшем остаются отключенными из-за боевых действий в этом районе.

Продолжаются работы по техническому обслуживанию главного трансформатора 5-го энергоблока. Кроме того, во время проверки уровня воды в 12 прудах-охладителях подтверждено, что ее объема достаточно для охлаждения всех шести реакторов в остановленном состоянии.

Напомним, 1 марта стало известно, что МАГАТЭ, вероятно, впервые осуществило ротацию своего персонала на Запорожской АЭС через оккупированные территории Украины. Сам Гросси назвал это вынужденным шагом для защиты работников агентства.