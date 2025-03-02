Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Юзвяка в соцсети Х.

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Ротацию, вероятно, осуществили без согласования с Украиной

Ротация миссии на Запорожской АЭС, вероятно, состоялась через территории России и оккупированного Крыма.

Произошло то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ разместило свой персонал на территории Запорожской АЭС через оккупированные Россией территории без согласования с Украиной,

– написал Юзвяк.

Несколькими днями ранее Рикард Юзвяк уже сообщал, что ротация может произойти через Крым без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС.

Смелый шаг Рафаэля Гросси, который стремится стать следующим Генеральным секретарем ООН,

– отмечал журналист.

Российские пропагандистские СМИ, в частности "РИА Новости" также подтвердили ротацию на электростанции со ссылкой на "Росатом". Там заявили, что "маршрут ротации наблюдателей впервые проходил по территории Российской Федерации".

Стоит отметить, что пока МАГАТЭ и Украина не комментировали эту информацию.

Напомним, в феврале 2025 года на Запорожской атомной электростанции должна была состояться ротация инспекторов МАГАТЭ, однако Россия отказалась ее проводить. Тогда россияне заявили, что якобы "не могут обеспечить безопасность инспекторов во время этой ротации".