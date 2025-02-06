Россияне заявляют, что "не могут обеспечить безопасность инспекторов во время этой ротации". Корреспондент 24 Канала из Запорожья объяснил, что это может означать.

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Россия сорвала инспекцию

Корреспондент отметил, что инспекторов МАГАТЭ всегда передавали российской стороне в районе села Каменское, контроль над которым разделен пополам между россиянами и украинцами рекой Янчекрак. Там расположен разрушенный мост автомобильной дороги Харьков – Симферополь. На этом мосту переходили инспекторы на сторону россиян.

Насколько известно, за последнее время украинцы продвинулись в Каменском. Мол, россияне теперь опасаются, говорят: "Мы не можем обеспечить безопасность этих инспекторов". И сорвали эту новую инспекцию,

– сказал он.

Известно, что россияне ранее уже заявляли о том, что хотят, чтобы инспекторы МАГАТЭ заезжали не из Украины, а из России, и затем через оккупированную Россией территорию на Запорожскую АЭС. На это Международное агентство по атомной энергии не согласится.

"Они опять, видимо, подводят к этой ситуации, что "украинцы агрессивные, через Россию поедем". Я догадываюсь, что не поедут через Россию инспекторы МАГАТЭ. Посмотрим в ближайшие дни, как эта ситуация "разрулится", – добавил корреспондент 24 Канала.

Напомним, во время встречи с председателем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия взяла в заложники двух украинских энергетиков, которые работали на ЗАЭС. Заложников бросили за решетку, потому что якобы у них был какой-то украинский контент и их телефоны. Гендиректор МАГАТЭ пообещал сделать все, "чтобы улучшить ситуацию", и добавил, что планирует очень скоро посетить ЗАЭС и надеется продолжить работу там. Также украинский лидер сообщил, что Украина планирует обсудить вопросы работы ЗАЭС на первой же дипломатической встрече с Россией.